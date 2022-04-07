Tartıştığı esnafı 12. kattan atmıştı: Cezası belli oldu

İstanbul Şişli'deki bir ticaret merkezinde çekilen görüntülerde tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı atan şahıs için istenen ceza belli oldu.

Şişli'deki bir ticaret merkezinde 21 Ekim 2021'de yaşanan olay, görenleri dehşete düşürmüştü. Tartıştığı esnaf İlyas D.'yi 12. kattan 11. kata atan Çağdaş B.'nın yargılandığı davada bugün karar açıklandı. Mahkeme, sanık B.'yı "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanması geri bıraktı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağdaş B. ile tarafların avukatları katıldı. Ameliyat olduğu öğrenilen İlyas D. ise duruşmaya katılmadı. İstanbul'da korkunç olay! Tartıştığı esnafı aşağı attı3. Sayfa D.'nin avukatı Enver Kibiroğlu, sanığın eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, bu suçtan cezalandırılmasını talep etti. SON SÖZÜ SORULDU

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Çağdaş B., beraatını istedi. MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, sanık Çağdaş B.'yı "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan takdir indirimi uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. NE OLMUŞTU?

Şişli'deki Perpa Ticaret Merkezi'nin 12. katında Çağdaş B. ile İlyas D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, B., D.'yi iş merkezinin korkuluklarından atmıştı. Bir alt kata düşen ve vücudunda kırıklar oluşan D.'nin şikayeti üzerine B. gözaltına alınmıştı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çağdaş B.'nın "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Yargılamanın başladığı İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Ekim 2021'de, eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyayı görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.