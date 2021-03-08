Tasarımcı Dilek Arslan Dilber spor giyimde büyük ilgi gördü

Kendi tasarımları ile moda dünyasında adından sıklıkla söz ettiren Dilek Arslan Dilber şimdi de spor giyim tasarımları ile dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı tasarımcı Dilber, bir süre önce kendi adını taşıyan pareo satış markasını oluşturmuş ve beachwear tarzındaki tasarımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Dilber şimdi de spor giyim alanına yönelerek kendi taşıyan markası ile modayı yakından takip edenlere hitap etti. Spor giyimde de iddialı olduğunu ilk günde gördüğü yoğun ilgiden gösteren Dilber, tasarımları ile moda dünyasında önemli bir yer tutuyor.

Spor Çizgide Yeni Nefes

Dilek Arslan Dilber spor tasarım kıyafetlerinde yeni bir nefes getirmeyi amaçlıyor. Çeşitli dünya ülkelerinde bulunan Dilber, bu ülkelerdeki izlenimlerine de dayanarak modayı yakından takip ediyor ve en şık şekilde tasarımlarına zamanın çizgisini yansıtmayı başarıyor. Spor tasarımlarının ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüğünü ifade eden ünlü tasarımcı, zamanla çok daha özel ve farklı tasarımların meraklıların ilgisine sunulacağını açıkladı.

Günümüzde modanın hem şık hem de rahatlık ekseninde ilerlediğini belirten Dilber, tüm bu özellikleri tasarımlarına yansıtmayı başarıyor. Moda dünyası başta olmak üzere pek çok ünlü isimle yakın dostluğu bulunan Dilber, bu sayede modayı ve beğenileri yakından takip etme imkânı da buluyor. Özellikle müşterilerinin tasarımlarından çok memnun olduğunu belirten Dilber, bu durumun ilerleyen zamanlarda çok daha geniş kesimlerde yankı uyandıracağını ifade ediyor.