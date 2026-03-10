  1. Anasayfa
  Tasarımcı Emre Erdemoğlu, Moskova Moda Haftası ile markasını uluslararası sahnede büyütüyor

Tasarımcı Emre Erdemoğlu, Moskova Moda Haftası ile markasını uluslararası sahnede büyütüyor

Tasarımcı Emre Erdemoğlu, Moskova Moda Haftası ile markasını uluslararası sahnede büyütüyor
Güncelleme:

Türk tasarımcı Emre Erdemoğlu, 14-19 Mart tarihlerinde 200’den fazla markayı bir araya getirecek Moskova Moda Haftası’nda Sonbahar/Kış 2026 koleksiyonu “No Apologies” ile podyuma çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü siluetler, mimari kesimler ve Türk kültürel motiflerinin modern yorumlarını bir araya getiren koleksiyon, tasarımcının uluslararası moda sahnesindeki görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Küresel moda sezonu hız kesmeden devam ederken, moda dünyasının odağı bu kez Moskova’ya çevriliyor. 14–19 Mart tarihlerinde düzenlenecek Moskova Moda Haftası, Rusya’dan ve dünyanın farklı ülkelerinden 200’den fazla markayı bir araya getirecek. Her yıl farklı kültürleri buluşturan Moskova, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından yükselen tasarımcıları destekleyen önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Yıllar içinde Moskova Moda Haftası, küresel moda takviminin en etkili etkinliklerinden biri olarak konumlandı.

Türk tasarımcı Emre Erdemoğlu da birkaç sezondur etkinliğe katılıyor. Moskova Moda Haftası’nı markasının uluslararası varlığını büyütmek için önemli bir platform olarak gördüğünü belirten Emre Erdemoğlu, “Moskova Moda Haftası, markamın gelişimi için dönüştürücü bir deneyim sunuyor” diyor. Tasarımcı, bu sezon Sonbahar/Kış 2026 koleksiyonu “No Apologies” ile podyuma çıkacak. Koleksiyon, omuzlara vurgu yapan çarpıcı silüetler, kusursuz işçilik ve Türk kültürel motiflerini küresel bir bağlamda yeniden yorumlayan mimari kesimlerle dikkat çekiyor.

“Markamın küresel moda çevrelerindeki görünürlüğünü artıyor”

Tasarımcı Emre Erdemoğlu, Moskova Moda Haftası’nın markasına sağladığı katkıyı şu sözlerle ifade ediyor: “Moskova Moda Haftası, tasarım felsefemi ve hikaye odaklı yaklaşımımı uluslararası bir platformda sunmanın yanı sıra, markamı Türkiye dışındaki daha geniş bir kitleye ulaştırmama olanak tanıdı. Bu katılım, markanın küresel moda çevrelerindeki görünürlüğünü güçlendirirken yeni işbirlikleri ve medya fırsatlarının da önünü açtı. Moskova Moda Haftası, koleksiyonlarımın teknik uygulamalarını ve sunumlarını iyileştirmemi, zanaatkarlık ve hikaye anlatımının standardını yükseltmemi sağladı.”

Emre Erdemoğlu markası, sinema ve televizyon dünyasıyla gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de tanınıyor. Örneğin Türkiye’nin önde gelen oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu daha önce Moskova Moda Haftası’nda tasarımcının defilesinde podyuma çıkarak Moskova’da ilk kez bir moda şovunda yer almıştı. “Yılın En Saygın Oyuncusu” ile “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” gibi ödüllerin sahibi Uraz Kaygılaroğlu, Sakla Beni ve Sefirin Kızı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınıyor.

Moskova Moda Haftası’na Rus markaları da katılıyor

Bu sezon Moskova Moda Haftası’nın programında, tasarımları uluslararası yıldızlar tarafından tercih edilen Rus markaları da yer alıyor. Solangel markasının bodysuit tasarımları Jennifer Lopez’in sahne performanslarında sıkça tercih edilirken, Beyoncé de markanın tasarımlarıyla görüntülendi. Tasarımcı Sariné Saakian ise geçtiğimiz aralık ayında Madrid’de gerçekleştirilen Avatar filminin galasında Charlie Chaplin’in torunu oyuncu Oona Chaplin’in giydiği peleriniyle dikkat çekmişti.

Moskova Moda Haftası, yetenekli tasarımcılar için uluslararası büyüme fırsatları sunuyor. Farklı ülkelerden tasarımcıları bir araya getiren etkinlik, markaların yerel pazarların ötesine geçerek küresel moda sahnesinde görünürlük kazanmalarına katkıda bulunuyor.

