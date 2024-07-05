''Tasarruf şart'' diyen Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 24 milyon TL'lik WC

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 17 Mayıs'ta yayınladığı Tasarruf Tedbirleriyle İlgili Genelge’ye rağmen kendi bakanlığının tuvaletlerinin 24 milyon TL harcanarak yenileneceği ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ankara'nın Dikmen ilçesindeki yerleşkesindeki binasında bulunan tuvaletlerle ilgili 10 Haziran 2024’te ihale yapıldı. Tuvaletler 150 gün sürecek tadilat ile yenilenecek ve 23 milyon 933 bin lira harcanacak. Bakan Mehmet Şimşek genelgesinde, kamu kurumlarında 3 yıl süreyle yeni inşaat yapılmamasını istemişti.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ankara Dikmen’deki yerleşkesinde 10 ayrı blok bulunuyor. Bu yapılardaki tuvaletlerin yenilenmesi 5 ay sürecek.

Genelgenin yayımlandığı 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla sözleşmesi imzalanmamış tüm alım ve yapım ihalelerinin de yeniden gözden geçirileceği açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Haziran 2024’te tuvalet yenileme ihalesi yaptı. İhale kapsamında Bakanlığın Dikmen yerleşkesi binalarında bulunan 10 ayrı bloktaki tuvaletler ile mekanik tesisatları yenilenecek. Tuvalet duvarları ve zeminler seramik kaplanacak. Hilton tipi lavabolar monte edilecek. Borular, yalıtım ve elektrik tesisatı, ahşap kapı kasaları, kapı kanatları, pencereler ve camekanlar da yenilenecek.

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