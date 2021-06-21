Tasarruf yine sözde kaldı... Bakanlıktan 2,8 milyon TL'lik süper lüks ''kiralama''

Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarrufa gidileceğini açıklamasına rağmen 2 milyon 862 bin liraya 15 araç kiraladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarrufa gidileceğini açıklamasına rağmen, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2 milyon 862 bin liraya 15 araç kiraladı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre 1 Mart 2021 ve 29 Şubat 2024 arasında kullanmak üzere kurumun kiraladığı 15 aracın tümü 2021 model ve elektrikli sunroof, ambiyans aydınlatması, ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı ve 3 boyut efektli 7 inç’lik renkli TFT ekranı da bulunuyor.

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