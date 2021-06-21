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  3. Tasarruf yine sözde kaldı... Bakanlıktan 2,8 milyon TL'lik süper lüks ''kiralama''

Tasarruf yine sözde kaldı... Bakanlıktan 2,8 milyon TL'lik süper lüks ''kiralama''

Tasarruf yine sözde kaldı... Bakanlıktan 2,8 milyon TL'lik süper lüks ''kiralama''

Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarrufa gidileceğini açıklamasına rağmen 2 milyon 862 bin liraya 15 araç kiraladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarrufa gidileceğini açıklamasına rağmen, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2 milyon 862 bin liraya 15 araç kiraladı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre 1 Mart 2021 ve 29 Şubat 2024 arasında kullanmak üzere kurumun kiraladığı 15 aracın tümü 2021 model ve elektrikli sunroof, ambiyans aydınlatması, ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı ve 3 boyut efektli 7 inç’lik renkli TFT ekranı da bulunuyor.

 

Sözcü

Etiketler kiralık makam aracı makam otomobili bakanlık hazine bakanlığı
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