Taşımalı söndürme işçileri

Turizm cenneti olan Dalaman ve Fethiye’deki yangınlara müdahale edebilmek için 10 ilden işçi takviyesi yapıldı. Bu kez de o kentler yangına karşı savunmasız kaldı. Öz Orman-İş Sendikası, Dalaman’daki orman yangınını söndürebilmek için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine ilave olarak; Antalya, Denizli, Isparta, İzmir, Konya, Çanakkale, Balıkesir, Adapazarı, Ankara ve Amasya’dan 93 arazöz ve 300 kadar yangın işçisinin sevk edildiğini bildirdi. Böylece, yangına 700’ü aşkın işçiyle müdahale edildi. Sendika, bu durumun yangın işçisi başka bir bölgeye gönderilen yerlerde bir yangın çıkması halinde, bu yangını kimin söndüreceği sorusunu gündeme getirdiğine dikkat çekti.

15 bin takviye

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, “22.5 milyon hektarlık orman varlığımızın yüzde 57’si yangına hassastır. O yüzden çok fazla yangın çıkıyor. Yangınlara müdahalede gecikilmesi halinde, hasar büyük oluyor. Mevcut işçi sayısı, bu mücadelede yetersiz kalıyor. Dalaman’daki yangına, yüzlerce kilometre uzaklıktaki bölgelerden ekip takviyesi yapmak gerekmiştir. Bu durum, yangına müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Ayrıca, sevk edilen başka bölgenin işçilerinin, gittikleri coğrafyayı tanımıyor olması, kendileri için de tehlike kaynağı” dedi.

Aslan, orman yangınlarına kalifiye, eğitimli ve deneyimli işçilerle müdahale edilebildiğine dikkat çekerek bu nedenle orman teşkilatını takviye için en az 15 bin yangın işçisi alınması gerektiğini vurguladı.

Soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yangınlara müdahale için uçak ve helikopter sayısının artırılmasının düşünülüp düşünülmediğini sordu.