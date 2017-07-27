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  3. 27 Temmuz 2017 16:29

Tatil cennetinde fuhuş operasyonu

Antalya'da polisin yaptığı fuhuş operasyonunda 4 kadın gözaltına alındı

Tatil cennetinde fuhuş operasyonu
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Antalya'nın Alanya İlçesi'nde polisin fuhuş operasyonunda, Özbekistan ve Gürcistan uyruklu 3 kadın ile onları fuhşa zorladığı iddia edilen Özbek kadın gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özbek 29 yaşındaki Nigora Sharopava'nın yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Polis, Azeri bir erkeğe fuhuş yapma bahanesiyle Sharopava'yla irtibat kurdurdu. Sharopava, 2 bin 800 lira karşılığı fuhuş için 4 kadın getirme teklifinde bulundu. Bunun üzerine dün saat 22.00 sıralarında Çarşı Mahallesi İskele Caddesi'ndeki buluşma noktasına pusu kuran polis, fuhuş için gelen Gürcü 20 yaşındaki İrina Garsevanidze ve 22 yaşındaki Nunu Bukhradze ile Özbek 19 yaşındaki Mokhichekhra Kuzieva ve kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen Nigora Sharopava'yı yakaladı.

Yabancı uyruklu kadınlar polis merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere AntalyaGöç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Fuhşa aracılık eden Nigora Sharopava'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

DHA

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