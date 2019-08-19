  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Ağustos 2019 19:30

Tatil cennetinde orman yangını ! Ekipler müdahale ediyor

Türkiye'nin tatil cennetlerinden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler olay yerine giderek yangının daha fazla yayılmaması için müdahale ediyor.

Tatil cennetinde orman yangını ! Ekipler müdahale ediyor
A+ A-

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler olay yerinde yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Beldibi Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazöz ve orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altınan alınması için çalışmalarını sürdürüyor. 

AA

muğla , orman yangını , marmaris
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM