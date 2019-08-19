Tatil cennetinde orman yangını ! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler olay yerinde yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Beldibi Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazöz ve orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altınan alınması için çalışmalarını sürdürüyor.