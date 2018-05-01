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  3. 01 Mayıs 2018 17:35

Tatil dönüşü izdiham ! Polisler zor yetişti

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşü nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Tatil dönüşü izdiham ! Polisler zor yetişti
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Turizmdeki canlanma rakamlara yansırken İstanbul Atatürk Havalimanı son dönemin en yoğun gününü bugün yaşadı. Tatile gelen turistlerin dönüşleri yoğunluğa yol açtı. Pasaport bankolarından yolcu kuyrukları dışarıya taştı. Pasaport polisi yolcuları uçaklara yetiştirmeye çalıştı.

Tatil için Türkiye'de bulunan yolcuların dönüşleri nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk meydana geldi.

Öğleden itibaren genellikle tur şirketlerine bağlı gruplar halinde havalimanına gelen yolcular, terminalde işlemlerini yaptı.

Avrupa'ya sefer yapacak havayolu şirketlerine ait bilet kontuarlarının önünde daha fazla yolcu yoğunluğu oluştu.

Pasaport kontrol noktalarında görev yapan polisler ile terminal görevlilerinin sıra bekleyen yolcuların mağdur olmaması için yoğun gayret sarf ettiği görüldü.

AA

rakam , atatürk havalimanı , turizm , polis
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