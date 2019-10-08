Tatil yöresinde hortum !

Antalya'nın Demre ilçesinin yaklaşık 15 kilometre açığında saat 12.30 sıralarında denizde hortum oluştu. Bölgede yoğun olarak sera üretimi yapan çiftçiler, kıyıya ulaşma ihtimaline karşı hortumu anbean takip etti. Yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üzerinde ilerleyen hortum, daha sonra gözden kayboldu. Sera üreticileri ise rahat nefes aldı.

GAZİPAŞA'DA DA ÇIKTI

Gazipaşa ilçesinin Macar Mahallesi sahilinde ise dün saat 16.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde ilerleyen hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, hortum çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.