  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tatilciler dikkat! Yağışlar geri dönüyor!

Tatilciler dikkat! Yağışlar geri dönüyor!

Tatilciler dikkat! Yağışlar geri dönüyor!

Meteoroloji haritalarla 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. Yağışlar geri dönüyor. Kurban Bayramı'nda tatil planı yapanlar dikkat. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale
Benzin zammı iptal edildi
Sera Kutlubey'in tatil keyfi: Plajda görüntülendi
Serenay Sarıkaya'nın makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı
Ajda Pekkan'ın 24 yıl önce Beyaz Show'daki hali sosyal medyada gündem oldu
BioNTech ve iki iştirakine ''patent davası'': Koronavirüs aşısı...
Antalya'da korkutan orman yangını
Erdoğan'dan ''tahıl koridoru'' açıklaması: Tarih vererek duyurdu
Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar’ı mağlup etti