Tatilcilerin kasım ayının ortasında deniz keyfi!

Kasım ayı ortalarına gelinmesine rağmen ilçede yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 23.7, nem oranının yüzde 51 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında alarak denize girdi. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya’nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın hafta boyunca devam edeceğini kaydetti.



“ÜLKEMİZ İÇİN ALANYA BULUNMAZ BİR NİMET”

Trabzon’dan Alanya’ya tatile gelen Betül Sözen, burayı çok sevdiğini söyledi. Sözen, “Ülkemizde 4 mevsimi yaşadığımız için çok şanslıyız. Ülkemizin güzelliği bu, Karadeniz’den geliyoruz. Biz orada kışlıkları giymiştik fakat buraya hazırlıksız geldik. Giydiğim gömlek bile şu anda sıcak geliyor. Güneşten halen faydalana bildiğimiz için mutluyum. Keşke korona virüs olmasa da buralar dolu olsa çok mutlu olurduk. Kafelerin birçoğu kapalı bu beni üzdü. Restoran olarak çok seçenek var burada alışveriş imkanı çok güzel. Dimçayı tarafında soğuk havayı tada biliyorsun, burada denize girebiliyorsun. Ülkemiz için Alanya bulunmaz bir nimet. Yurtdışını aratmayan bir yer ve her kesimden insanın olması çok güzel. Dünyanın her rengi var burada. Herkesi bekleriz Alanya’ya” dedi.