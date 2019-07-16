Tatilcity İle Haydi Tatile

Uzun bir dönem IATA üyesi olan marka halen uçak bileti, gemi turları, otel rezervasyonları, kültür turları ve vize işlemleri yapıyor. Türkiye’nin, ayrıca Türklerin yaşadığı bütün ülkelerin her yerine hizmet veriyor.

Hava yollarını kullanmak isteyen ve bu konuda haklı olarak ucuz uçak bileti arayanlar için de fırsatlar yaratıyor. En uygun ve çok ekonomik fiyatlar ile neredeyse bütün uçuşlara kampanya yapıyor. Acenta, İstanbul üzerinden yapılan uçuşların tamamında, gerek yurt-dışı uçuşları için gerekse yurt-dışı uçuşları için servis bedellerini düşük tutuyor. Bu yüzden misafirleri çok ucuz fiyatlar ile uçak bileti buluyor. Toplam 29 farklı ülkenin IATA’sı ile çalışan Tatil City bu sayede yurt dışı uçuşlara da çok ucuz uçak bileti bulabiliyor.

Otel rezervasyonlarında da dünyanın önde gelen gerek GDS (Global Distribution System) gerekse OTA (Online Travel Agency)’ler aracılığıyla bütün satış kanalları taranıyor. Buradan çekilen veriler ile de otelin fiyatı misafirlere sunuluyor. Türkiye genelinde bir çok yerel acenta ile de çalışan Tatil City yurt dışı ayağında büyük acentalar ile çalışmayı tercih ediyor.

Araç kiralamak isteyenlere de özellikle büyük şehirlerde kusursuz hizmet veren marka küçük şehirlerde de alt acentaları ile ortaklaşa çözümler üretiyor. Tatil City, misafirleri ile gerek büyük şehirlerde gerekse küçük şehirlerde “Rent a Car Sözleşmesi” yapıyor. Yapılan bu sözleşme sayesinde de misafir hakları korunuyor. Misafirin başına araçla ilgili ne sorun gelirse gelsin (kaza dahil) maksimum 3 saat içerisinde aracı değiştiriliyor. Tatil City üzerinden araç kiralamak isteyenler için de en uygun fiyat ve şartlar sağlanıyor.

Vize almak isteyenler de Tatil City ekibinin uzman kadrosundan faydalanabiliyor. Vize isteyen ülkelerin tamamının Türkiye konsoloslukları ile yakın ilişkiler içinde olan Tatil City, olası sorunları çok hızlı aşabiliyor. Çok kısa zamanda vize işlemlerini tamamlıyor. Çalışma vizesi, seyahat vizesi, eğitim vizesi ve oturma vizesi almak isteyenler için evrakları da düzenliyorlar. Vize işlemlerinin neredeyse %100 onay alma başarısı var.

Camilia Travel’in alt markası olan Tatil City, yıllardır beraber çalışan, deneyimli bir ekibe sahip. Turizm sektörüne bundan sonra da yıllarca hizmet vermek için aday olan markanın Mottosu “Tatil de tatil, ille de tatil”. İnternet acentalığı konusunda ise yazılım ekibi ile sürekli geliştirmeler yapıyor, iddialı projelere imza atıyorlar.