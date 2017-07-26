Tatilleri zehir oldu ! Otel kapısında kaldı...

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde ’İslami Otel’ konseptiyle hizmet veren 4 yıldızlı otele internet ve telefonla rezervasyon yaptıran 5 aile, aynı odanın birden fazla kişiye satılması nedeniyle kapıda kaldı. Aynı dakikalarda 2 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren 15 otel çalışanının kapı önünde iş bırakma eylemi yapması üzerine jandarma ekipleri güvenlik önemi aldı.



Ölüdeniz Mahallesi’nde hizmet veren 200 odalı otele internet ve telefonla rezervasyon yaptıran 5 aile; Uşak, Sivas, Bursa ve Ankara’dan bu sabah otomobilleriyle tatile geldi. Konaklama ücretlerinin bir kısmını önceden ödeyen aileler, otelin girişinde ’Boş odamız yok’ yanıtı aldı. Mağdur olan tatilciler çocuklarıyla birlikte 40 dereceye yaklaşan sıcakta otelin önünde beklemeye başladı. Bu sırada 15 otel çalışanının 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle otel önüne gelip iş bırakma eylemi yapması, tatilcileri çileden çıkardı

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı’nı arayan tatilcilerin dolandırıldıklarını belirtmesi üzerine, otel önüne gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Jandarma gerginlik yaşayan tatilcilerle otelin güvenlik görevlilerini sakinleştirmeye çalıştı. İş bırakan otel çalışanları ise ücretlerinin ödenmesini istedi.

Bursa’dan eşi ve 2 çocuğuyla otele gelen makine mühendisi 41 yaşındaki Gürkan Çekiç, otel ücretinin 500 lirasını rezervasyon sırasında ödediğini söyledi. Otele yerleşmek için geldiklerinde ’Boş oda yok’ yanıtı aldıklarını anlatan Çekiç, dolandırıldıklarını savundu. Otelin çeşitli gerekçelerle kendilerini içeri almadığını anlatan Çekiç, "Bize rezervasyonu nereden yaptırdığımızı sordular. Ben otelin resmi internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdım. Telefonla gerekli teyitleri de yaptık. Burada organize sistemli bir dolandırıcılık var. Sözde İslami otel" dedi. Uşak’tan eşi ve 2 çocuğuyla tatile geldiklerini belirten öğretim görevlisi 41 yaşındaki Selçuk Sert, geçen 18 Nisan’da rezervasyon yaptırdığını ve 3 bin liraya yakın ücret ödediğini kaydetti. Geri ödemeye ilişkin bilgi verilmediğini ve otel önünde bekletildiklerini aktaran Sert, "Sıcakta eşim ve çocuğumla birlikte otel önünde bekliyorum. Rezil olduk. Herhangi bir açıklama yapan da yok. Mağdur olduk" diye konuştu.

’2 AYDIR MAAŞIMIZI ALAMIYORUZ’

2 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren otelin aşçısı 40 yaşındaki Mine Sarıhan ise otelin tamamen dolu olduğunu ancak ücretlerinin ödenmediğini anlattı. 20 kat görevlisinin iş bırakarak otele gelmediğini belirten Sarıhan, "Şu an 15 çalışan iş bırakma eylemi yapıyoruz. Emeğimizi alın terimizi boşa harcadık. Hiçbir personel maaşını alamadı. Ancak bazıları çalışmaya devam ediyor. Bize katılmak istemediler. Bizim amacımız otele zarar vermek değil. Ancak otel işletmecileri de bize zarar vermesinler. Maaşlarımızı istiyoruz" dedi.

TATİLCİLER DE ÇALIŞANLAR DA OTEL KAPISINDA

Çalışanların yasal haklarını aramak için otele gelen Avukat Hayel Özenç ise şunları söyledi:

"Otelde çok büyük sıkıntılar var. Çalışanların maaşlarının ödenmesi için görüşmeye geldim. Ancak oda satılıp kapıda bırakılan tatilcilerle karşılaştım. Bir yetkili ile çalışanlar için görüşmeye çalıştım. Ancak 'Para falan ödenmeyecek’ yanıtını aldık. Yasal tüm başvuruları yapacağız. İşçilerimizi mağdur etmeyeceğiz"