''Tatlıcı'' mirasında 5 milyar liralık fark şoku !

Mehmet Salih Tatlıcı’nın mirasına dair davada iki bilirkişi raporu arasında 5 milyar 232 milyon lira fark ortaya çıktı. Küçük oğlu Uğur ve eşi Nurten Tatlıcı savcılığa başvurdu



2009'da vefat eden ve ardında bıraktığı milyarlık mirası ailesi arasında davalara konu olan ünlü işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın miras davasında şimdi de bilirkişi krizi yaşanıyor. Tatlıcı'nın hayattayken küçük oğlu Uğur ve ikinci eşi Nurten Tatlıcı'ya bağışladığı varlıklarda payları olduğu gerekçesiyle diğer çocukları tarafından açılan davada, varlıkların değerinin belirlenmesi için bilirkişi görevlendirilmişti. Üç kişiden oluşan bilirkişi heyeti varlıkların değerini 789 milyon 317 bin lira olduğunu bildirmişti. Mahkemenin rapora itiraz üzerine sonradan atadığı bilirkişi ise geçtiğimiz günlerde dosyaya sunduğu raporunda aynı varlıkların değerini 6 milyar 21 milyon lira olarak belirtti.

İki bilirkişi raporu arasındaki değerleme farkı 5 milyar 232 milyon oldu. İkinci raporu hazırlayan bilirkişinin kendi üzerine kayıtlı malvarlıklarının değerini kasıtlı olarak şişirdiğini iddia eden Uğur Tatlıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak "gerçeğe aykırı bilirkişilik" suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Şikâyet dilekçesinde söz konusu bilirkişinin daha önce atanan 3 kişilik bilirkişi heyetince hazırlanan rapor ile şikâyetçi olunan bilirkişinin raporu arasında çok ciddi farklar bulunduğu, bilirkişinin tarafsız davranmadığı öne sürüldü.

Soruşturma yapan savcılık şikâyete konu bilirkişi raporunun değerlendirilmesinin ve takdirinin yargılamayı yapan mahkemenin yargı yetkisi kapsamında olduğu gerekçesiyle şikâyet hakkında kısa sürede takipsizlik kararı verdi. Karara, Uğur ve Nurten Tatlıcı'nın avukatı tarafından Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde itiraz edildi. Son kararı, itirazı değerlendirecek olan Sulh Ceza Hâkimliği verecek.