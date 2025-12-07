  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu

Tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu

Güncelleme:

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada tavuk pilav yiyen 30 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize 19. Cadde'de bulunan Erciyes Çelik Halat Fabrikası'nda meydana gelen olayda, akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen işçilerde bulantı ve kusma şikayetleri başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yapılan kontrollerde fabrikada bulunan 30 işçide zehirlenme şüphesi tespit edildi. Sağlık ekipleri fabrikadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla 30 işçiyi kentteki farklı hastanelere sevk etti. Hastaneye sevk edilen 30 işçinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

text-ad
Etiketler Kayseri mimarsinan organize sanayi bölgesi tavuk pilav
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 22 ilde sarı alarm verildi! Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 22 ilde sarı alarm verildi! İstanbul Erkek Lisesi'nde skandal iddialar: Taciz ve darp iddiaları ortalığı karıştırdı İstanbul Erkek Lisesi'nde skandal iddialar: Taciz ve darp iddiaları ortalığı karıştırdı 147 milyon TL'lik adliye soygununda yeni gözaltılar 147 milyon TL'lik adliye soygununda yeni gözaltılar Trump'tan uyuşturucu kartellerine yeni operasyon sinyali Trump'tan uyuşturucu kartellerine yeni operasyon sinyali Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı Oyuncu Açelya Akkoyun'u yıkan ölüm Oyuncu Açelya Akkoyun'u yıkan ölüm Hırsızla burun buruna gelen kadın camdan atladı! Azmettirici tanıdık çıktı Hırsızla burun buruna gelen kadın camdan atladı! Azmettirici tanıdık çıktı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç takvimi belli oldu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç takvimi belli oldu 1,5 yıl önce hıçkırmaya başladı, bir daha hiç durmadı! 1,5 yıl önce hıçkırmaya başladı, bir daha hiç durmadı! Türkiye nüfusu yaşlanırken... Güvenlik uzmanından çarpıcı biyolojik savaş iddiası Türkiye nüfusu yaşlanırken... Güvenlik uzmanından çarpıcı biyolojik savaş iddiası
Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ''süreç'' uyarıları Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ''süreç'' uyarıları Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir tutuklama daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir tutuklama daha İstanbul'da ''yıldırım'' felaketi: Çok sayıda araçta hasar var İstanbul'da ''yıldırım'' felaketi: Çok sayıda araçta hasar var İstanbul'da yabancı uyruklu kadın yatak odasında ölü bulundu İstanbul'da yabancı uyruklu kadın yatak odasında ölü bulundu Jandarma komutanından acı haber Jandarma komutanından acı haber Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indikleri yerde mahsur kaldılar Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indikleri yerde mahsur kaldılar İstanbul'da beklenen yağış başladı; kazalar peş peşe geldi İstanbul'da beklenen yağış başladı; kazalar peş peşe geldi Monaco - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Monaco - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Ünlü tatil cenneti cehenneme döndü: Korkunç görüntüler! Ünlü tatil cenneti cehenneme döndü: Korkunç görüntüler!