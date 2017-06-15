Tayland'dan cüzdanda getirdi bahçesinde yetiştiriyor

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde oturan bir çocuk babası 62 yaşındaki Ahmet İlhan, Tayland'dan cüzdanının arasında getirdiği lemongrass (limonotu) bitkisini bahçesinde yetiştirdi. İlhan, hobi olarak yetiştirdiği limonotu bitkisini Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyor

Bitki araştırmacısı ve gazeteci Ahmet İlhan, 25 yıl önce gezi için gittiği Tayland'dan cüzdanının arasına koyarak getirdiği limonotu kökünü yetiştirmek için deneme ekimi yaptı. Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kökü diken İlhan, bitkiyi yetiştirmeyi başardı. Bahçesinde şu an onlarca limonotu bitkisi bulunan Ahmet İlhan, hobi olarak yetiştirdiği ürünün yaygınlaşması için çalışacağını söyledi.

"POPÜLASYONUNU ARTIRMAYI BAŞARDIM"

Ahmet İlhan, "Mutfak ürünlerine meraklı olduğum için bu ürünü Tayland'dan cüzdanıma koyarak getirdim. Burada da popülasyonunu artırmayı başardım. Bundan sonraki amacım Kumluca ve Elmalı bölgesinde geniş arazilerde üretmek veya gönüllü üreticiler bulmak" dedi.

"SULAK ARAZİYİ SEVİYOR"

Limonotunun yılda 4 kez hasat edilebildiğini aktaran Ahmet İlhan, "Sulak araziyi seviyor. Çayı, çorbası ve balıkta kullanıldığı gibi mutfaklarımıza da kazandırmak istiyoruz. Buğday çimi gibi kamış gibi görünen bu bitki limon kokulu, dünyada ender bitkilerden biridir. Buğdaygiller familyasına ait bir bitkidir" diye konuştu.