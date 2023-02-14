Tayvan arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Deprem sonrası Adıyaman'a gelen 130 kişilik Tayvan arama ve kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine döndü.

Deprem bölgesindeki görevini tamamlayan ekibi İstanbul Havalimanı'ndan Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang ülkelerine uğurladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Huang, şunları söyledi:

"Öncelikle Türk arkadaşlarımıza ve Türk hükümetine taziyelerimi sunmak istiyorum. Deprem olduğunda ülkemiz ivedi olarak 2 milyon dolar Türk hükümetine bağışladığını duyurdu. Ayrıca çok sayıda sivil toplum, birçok bağışta bulundu. Şimdiye kadar yaklaşık 16 ila 18 milyon dolar toplandı. Ve arama kurtarma ekibimiz 7 Şubat'ta depremin ikinci gününde buraya geldi. Toplamda 130 kişilik iki grup ve 5 arama kurtarma köpeği Adıyaman'a gitti. Adıyaman'a varan ilk ekip bizdik. Açıkçası durum çok kötüydü ve Türk arkadaşlarımızla ile işbirliği ile bunun üstesinden gelmeye çalıştık. Özellikle AFAD olmak üzere bakanlıklar, yerel yönetime teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği olmadan operasyonlarımızı gerçekleştiremezdik. Şimdiye kadar kurtarma etabı bitti ekibimiz görevini yerine getirdi ve ayrılıyor. Biz buradayız ayrılmıyoruz, biz ve hükümetimiz Türk hükümetini, insanlarını desteklemeye devam edecek. Umuyorum ki, Türk hükümeti ve insanları bir an önce yaralarını saracaktır."

Huang konuşmasını Türkçe, "geçmiş olsun" diyerek tamamladı. Tayvanlı ekip hatıra fotoğrafı çekimi sonrası pasaport işlemlerinin ardından özel uçakla ülkelerine hareket etti.