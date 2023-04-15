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Taze balığa veda! Balık avı yasağı başladı

Taze balığa veda! Balık avı yasağı başladı
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Endüstriyel avcılık yapan balıkçılar için av yasağı başladı. Son kez ağ atan balıkçıların döndüğü Gürpınar halinde yoğunluk yaşandı.

15 Nisan’dan itibaren Türkiye denizlerinde büyük ebatta motorlar ve gırgırlar için av yasağı başladı. Son kez ağ atan balıkçılar Gürpınar Balık Hali'ne döndü. Son mezatta yoğunluk yaşandı.
İBB Gürpınar Hali Vardiya Amiri Erkan Aras, ”Bu yıl gayet güzel oldu. Hamside biraz az verim alındı. Onun haricinde palamut, çinakop, istavrit gayet güzel, gayet düzenli bir şekilde İstanbulumuza geldi. Bu ürünlerin hepsi de düzenli bir şekilde satıldı. Fiyat anlamında güncel dönemin getirdiği bazı fazlalıklardan dolayı balık pahalı gibi gözüktü ama balık normalde kırmızı et ve beyaz ete bakarsanız tekrar çok altta kaldı. Aslında balık çok çok ucuz” diye konuştu.

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