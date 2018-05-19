Taziye dönüşü feci kaza !

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü yakınlarında taziyeye gidenlerin bulunduğu bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Siirt’ten taziye için Diyarbakır’a gittikleri öğrenilen Abdulsamet K. idaresindeki 72 EF 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobilde bulunan Seyran Yazıcı ile Hatice Gezici olay yerinde hayatını kaybetti, Abdulsamet K., Gülbahar K. ve Zeynep Sağıl yaralandı. Yaralılar tedavi için Batman’daki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yazıcı ile Gezici’nin cenazeleri Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kazanın taziye dönüşü meydana geldiği belirtildi.