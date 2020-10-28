  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Ekim 2020 22:28

Taziye evinin tabanı çöktü! Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, taziye evinin tabanının çökmesi sonucunda 11 kişi yaralandı.

Taziye evinin tabanı çöktü! Çok sayıda yaralı var
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, Yapalı Mahallesi'nde bir evde taziye ziyaretleri yapıldığı sırada tabanda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alttaki kömürlüğe düşerek yaralanan 11 kişi, ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

konya , taziye , çöktü , taziye evi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM