TBB Başkanı Feyzioğlu'na rest çekti: ''Hodri meydan!''

Antalya Barosu Başkanı Balkan Polat, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Feyzioğlu kendisine hakaret ettiğim iddiasıyla hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya ilişkin evrakları az önce tebliğ aldım. Düşüncelerime ve kalemime kelepçe vurabileceğini sanıyorsa fena halde yanılıyor. Hodri meydan!"

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen adli yıl açılış törenine katılmasıyla başlayan süreçte 12 baro, TBB'ye seçimli olağanüstü genel kurul çağrısında bulunmuştu. Türkiye Barolar Birliği ise genel kurul çağrısını oy çokluğuyla reddetmişti. Olağanüstü genel kurul çağrısında bulunan barolar arasında Antalya Barosu'da bulunuyordu. Baroların, TBB yönetiminin olağanüstü genel kurul çağrısını reddetmesinin ardından, Türkiye Barolar Birliği'ne karşı idari dava açılmasından suç duyurusunda bulunulmasına kadar çeşitli eylemler için hazırlık yaptığı belirtilmişti.

