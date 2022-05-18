TBB müzik yasağını Danıştay'a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı'nın müzik kısıtlamasına ilişkin genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay'a dava açtı.

Koronavirüs pandemisi sırasında saat 00.00 olarak belirlenen müzik saati kısıtlaması, tedbirlerin çoğu kaldırılmasına rağmen sürerken, yalnızca 1 saat uzatıldı ve 01.00 olarak belirlendi. Söz konusu kısıtlamaya tepkiler sürerken TBB konuyu Danıştay'a taşıdı.

TBB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere, müzik yayını saatlerine sınırlama uygulaması, Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından farklı tarihlerde getirilmiştir. Dava konusu Genelge’nin yayımı tarihinde, koronavirüs tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan kalktığından, varlık amacında 'halk sağlığının korunması' ve 'kamu yararı' gibi nesnel ölçütler bulunmayan Genelge’nin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir.

Öte yandan ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, müzik saatlerinin belirlenmesi konusunda yetkili kurum, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olup, davalı Bakanlığın konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu, görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

İptali istenen Genelge yürürlükte kaldığı sürece, kamu yararı ile bireylere anayasal hak olarak verilen bilim ve sanat hürriyeti, sanatın ve sanatçının korunması ilkesi zedelenecektir."