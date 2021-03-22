TBMM Başkanı Şentop: Çok vahim bir tablo

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo." dedi.

TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamada, "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca, "Ömer Faruk Gergerlioğlu durumunda, Enis Berberoğlu konusu emsal gösteriliyor. Doğru bir kıyas değil." dedi.