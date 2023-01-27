  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TBMM Başkanı Şentop: ''Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir!''

TBMM Başkanı Şentop: ''Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir!''

TBMM Başkanı Şentop: ''Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir!''
Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok." açıklamasında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok. Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir" ifadelerini kullandı.

Altılı Masa'nın ortak açıklamasında Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerdeki cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" açıklaması yapılmıştı. 

Etiketler tbmm başkanı meclis başkanı recep tayyip erdoğan adaylık cumhurbaşkanlığı seçimi cumhurbaşkanlığı adaylığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akılalmaz olay! Evlerine tatile gelen gurbetçi ailelere ''kiracı'' şoku
MasterChef AllStar'ın ilk yarışmacısı belli oldu
Vahşet! İşkence edilmiş bebek ölü bulundu
Şaka değil gerçek: 2023 model Tofaş Şahin üretimi başladı
Benzin ve motorine şaka gibi indirim!
Selahattin Demirtaş IBAN paylaştı
Ahmet Hakan ''Kılıçdaroğlu aday olursa...'' deyip tahminlerini yazdı
Dünya'ya tarihin en yakın asteroit geçişi tamamlandı
26 ildeki son seçim anketi açıklandı
Simge Sağın Miami plajlarında kış günü yazı getirdi, sosyal medya yıkıldı