TBMM Başkanı Şentop: ''Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir!''

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok." açıklamasında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok. Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir" ifadelerini kullandı.

Altılı Masa'nın ortak açıklamasında Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerdeki cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" açıklaması yapılmıştı.