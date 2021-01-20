  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Ocak 2021 10:57

TBMM Başkanı Şentop da koronavirüs aşısı yaptırdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

TBMM Başkanı Şentop da koronavirüs aşısı yaptırdı
A+ A-

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Aşı olduktan sonra açıklamalarda bulunan Şentop, "Bugüne kadar 142 milletvekiline vaka tespiti yapıldı. Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısında öncelik kimin olacak?Koronavirüs aşısında öncelik kimin olacak?

 

mustafa şentop , aşı , koronavirüs aşısı , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM