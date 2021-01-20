TBMM Başkanı Şentop da koronavirüs aşısı yaptırdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.



Aşı olduktan sonra açıklamalarda bulunan Şentop, "Bugüne kadar 142 milletvekiline vaka tespiti yapıldı. Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısında öncelik kimin olacak?