TBMM Başkanı Şentop ''FETÖ'' önergesini işleme koymadı !

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun “Sağlık Bakanlığı’nda FETÖ ve diğer cemaatlerin örgütlendiği” iddialarını hatırlatarak bunların araştırılması için verdiği önergeyi, 'kaba ve yaralayıcı' ifadeler bulunduğu gerekçesiyle işleme koymadı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Sağlık Bakanlığı’ndaki FETÖ örgütlenmesi iddialarının araştırılması için komisyon kurulması önergesi ‘kaba ve yaralayıcı’ ifadeler bulunduğu gerekçesiyle iade edildi.

Tanrıkulu’nun 24 Aralık 2018 tarihinde Meclis Başkanlığına verdiği araştırma önergesi 8 Nisan’da Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla iade edildi.

Gazete Duvar'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, önergeyi işleme koymama gerekçesini Şentop şöyle açıkladı:

“Önergenin ikinci paragrafındaki ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleler Meclis İçtüzüğü’nün 67’nci maddesi kapsamına girmektedir. 67’nci maddede ‘Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan gereken düzeltmelerin yapılması için, o yazı veya önergeyi sahibine geri verir’ hükmü yer almaktadır. Söz konusu bölümlerin çıkarılması ve İçtüzük hükümlerine uygun hale getirilerek yeniden düzenlenmesi halinde önerge işleme konulacaktır.”

‘SON 15 YILDA RAHATÇA ÖRGÜTLENDİ’

Tanrıkulu araştırma önergesinde Meclis Başkanlığınca “kaba ve yaralayıcı” olarak nitelendirilen şu ifadelere yer vermişti:

“FETÖ’nün en rahat ve yaygın örgütlenmesinin ise son 15 yılda AK Parti hükümetleri döneminde olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde FETÖ’nün devlet içerisinde kadrolaşmasına bilinçli şekilde göz yumulmuştur ve hatta desteklenmiştir. Bu amaçla cemaatin vakıf ve dernekleri üzerinden eğitim faaliyetlerine destek sağlanmıştır.”