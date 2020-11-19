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  3. 19 Kasım 2020 22:14

TBMM Başkanı Şentop şehit ailelerine taziye mesajı paylaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç için taziye mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop şehit ailelerine taziye mesajı paylaştı
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Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın Edirne’de, Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç ise Şanlıurfa’da ebediyete uğurlandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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