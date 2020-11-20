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  3. 20 Kasım 2020 22:19

TBMM Başkanı Şentop'tan Pompeo'ya sert sözler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti eleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Pompeo'ya sert sözler
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Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Topal ördek"in yanlış iz bırakacağını belirterek, "Uluslararası hukuka göre illegal yerleşim bölgeleri ziyareti, ancak bir 'topal ördek' yöneticisi tarafından yapılabilir, barış için değil, fitne için. Kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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