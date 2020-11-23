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  3. 23 Kasım 2020 18:16

TBMM Başkanı Şentop'tan sert açıklama! Türkiye bu edepsizliğin hesabını...

TBMM Başkanı Şentop Libya'ya giden ticaret gemisine yapılan müdahale için, 'Ticari amaçlı Libyaya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan sert açıklama! Türkiye bu edepsizliğin hesabını...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Alman fırkateyni tarafından Türkiye'nin yük gemisine karşı gerçekleştirilen müdahale ile ilgili açıklamada bulundu. Şentop, "Ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır" dedi.

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