TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'DOKUNULMAZLIK' TEPKİSİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nun aldığı karara tepki göstererek, "Karma Komisyonu oluşturan komisyonların gündemi yoğun olmadığı dönemlerde bile düzenli olarak çalıştırılmadığı bilinmektedir. Karma Komisyon, kamuoyunun gündemine gelen bir iki konu haricinde hiç toplanmamıştır" dedi. Dervişoğlu, bu durumun kamuoyunda da sıklıkla eleştirildiğini dile getirerek şöyle dedi:

"Dokunulmazlık kurumu kamu düzenine dayanan bir haktır. Dolayısıyla İç Tüzük, dokunulmazlığın kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi durumunda bile yeterli bir sebep olarak görmemektedir. Kamu düzeni üzerinden tanımlanan bu süreç siyasi kaygılar taşımadan sürdürülmeli, dokunulmazlık dosyaları gündelik siyasetin konusu yapılmamalı, hukuk dışı alana taşınmamalıdır. Sayın Lütfü Türkkan hakkındaki fezlekenin komisyona havalesinden 14 ay geçtikten sonra adeta cımbızla çekilerek gündeme alınması her şeyden önce Karma Komisyonun siyasi maksatla hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Karma Komisyonun bu gündemi, muhalefeti sindirme çabasının bir sonucu olarak tarihteki yerini alacaktır."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da, partileriyle ilgili kapatma davasıyla ilgili sürecin Anayasa Mahkemesi'nde devam ettiğini belirterek, tepkilerini her platformda dile getireceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin tepkilerinin değişmediğini kaydederek, "Verilen kararın Anayasa'ya uygunsuzluğunu da eleştiriyoruz. Bir seçim senesinde demokratik siyasete ne yapmaya çalıştığının da farkındayız, bunu da eleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, kuvvet komutanlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını alkış tutmalarına eleştiri getirerek, "Herkes haddini, sınırını, hududunu bilecek. Askeri vesayete karşı mağduriyet anlata anlata geleceksiniz, gelişinize bakmazlar gidişinize bakarlar demokrasi terazisine çıkacaksınız, kantarına çıkacaksınız" diye konuştu." diye konuştu.

ZENGİN, ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefet partilerinin çeşitli konulardaki eleştirilerine yanıt verdi. Zengin, anayasa değişikliği teklifine ilişkin muhalefet partilerinin randevularına, ‘hayır’ yanıtı verdiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin sürecini de anlatarak şunları söyledi:

"Türkiye gündemine gelen aslında olmayan yasaklarla alakalı açılan bu gündeme dair bizim bir Anayasa teklifi çalışmamız olacağını diğer siyasi parti gruplarından mevkidaşlarımızla paylaştık. O gün yaptığımız görüşmelerde de bu görüşmelerin devamı olacağını ifade ettik, teklifimizden sonra. Nihayetinde biz kendi teklifimizi verdik, kamuoyuna açıklamış olduk; 2 maddelik bir teklif. Ben bu hafta içerisinde kendilerini, siyasi parti gruplarındaki mevkidaş arkadaşlarımı aradım ve bir randevu talebimiz oldu. Şimdi, bu talep karşısında gelişen tavırdan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum: Evet, haklısınız bir ülkede demokrasinin varlığı iktidar ile muhalefetin varlığıyla teşkil eder fakat bu varlığın oluşması vatandaşın verdiği reylerle olur. Eğer biz şu an buradaysak aslında milletimiz iktidar, muhalefet bizlere bir tahsilat, bir paylaşım o sebeple buradayız."

MUHALEFETİN GRUP ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından, muhalefet partilerinin grup önerileri reddedilirken, AK Parti'nin gündem ve çalışma gün ve saatlerine ilişkin grup önerileri kabul edildi.

Grup önerilerinin ardından, Genel Kurul'da 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.