TBMM önünde öğretmenlere engel!
Öğretmen Meslek Kanunu'nu Meclis önünde protesto etmek isteyen ve basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-İş Sendikası'nı polis engelledi.
AK Parti iktidarının öğretmenlik meslek kanunu girişimine tepki gösteren öğretmenler, bugün Meclis önünde bir araya geldi.
Eğitim-İş'in çağrısıyla yapılan eylemde polis öğretmenlere müdahale tehdidinde bulundu ve öğretmenler çevik kuvvet tarafından itilerek Meclis önünden uzaklaştırılmak istendi.
Buna karşın öğretmenler geri adım atmadı, açıklamlarını yaparak eylemi sonlandırdı.
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