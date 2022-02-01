TBMM önünde öğretmenlere engel!

Öğretmen Meslek Kanunu'nu Meclis önünde protesto etmek isteyen ve basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-İş Sendikası'nı polis engelledi.

AK Parti iktidarının öğretmenlik meslek kanunu girişimine tepki gösteren öğretmenler, bugün Meclis önünde bir araya geldi.

Eğitim-İş'in çağrısıyla yapılan eylemde polis öğretmenlere müdahale tehdidinde bulundu ve öğretmenler çevik kuvvet tarafından itilerek Meclis önünden uzaklaştırılmak istendi.

Buna karşın öğretmenler geri adım atmadı, açıklamlarını yaparak eylemi sonlandırdı.