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TBMM önünde öğretmenlere engel!

Öğretmen Meslek Kanunu'nu Meclis önünde protesto etmek isteyen ve basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-İş Sendikası'nı polis engelledi.

AK Parti iktidarının öğretmenlik meslek kanunu girişimine tepki gösteren öğretmenler, bugün Meclis önünde bir araya geldi.

Eğitim-İş'in çağrısıyla yapılan eylemde polis öğretmenlere müdahale tehdidinde bulundu ve öğretmenler çevik kuvvet tarafından itilerek Meclis önünden uzaklaştırılmak istendi.

 Buna karşın öğretmenler geri adım atmadı, açıklamlarını yaparak eylemi sonlandırdı.

Etiketler ak parti öğretmenler protesto eylem tbmm meclis
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