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  3. 02 Kasım 2020 19:34

TBMM'de dikkat çeken koronavirüs kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs nedeniyle ziyaretçi yasağının 2-30 Kasım tarihleri arasında da devam etmesi kararı alındı.

TBMM'de dikkat çeken koronavirüs kararı
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TBMM'de ziyaretçi yasağı 2-30 Kasım tarihleri arasında da devam edecek. Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde TBMM yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs tedbirleri kapsamında bu tarihler arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

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