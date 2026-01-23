  1. Anasayfa
  3. TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası!

TBMM'de en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşüldüğü sırada CHP'nin genel kurula getirdiği mezar taşı Genel Kurul salonunu karıştırdı. AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi, Meclis'te kavga çıktı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edildi. Görüşmeler sırasında CHP’li milletvekilleri, emekli aylıklarına yönelik düzenlemeyi protesto etti.

CHP Grubu’nun oturdukları sıralara yerleştirdiği ve Genel Kurul duvarına astığı dövizlerde, "Emekli günlük 33 lirayla geçinemiyor", "Faize var, emekliye yok, yandaşa var, emekliye yok" ve "Emekliye geçim haktır, bir asgari ücret şarttır", "Emekli 1000 lira sadaka istemiyor", "Emekliyi aç, sefil bıraktınız" ifadeleri yer aldı. 

En düşük emekli maaşı ile ilgili oturuma CHP'li vekillerin tabut getirmesi üzerine mecliste kavga çıktı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını da içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında 'kürsüye tabut çıkarma eylemi' görüntülerini paylaştı.

CHP AYM'ye gidiyor

Öte yandan En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin "Bundan sonra bu mücadele artık Meclis’te değildir. Meclis evresi bitmiştir. Anayasa Mahkemesi evresi var, orayı biz takip edeceğiz. Ama esas bu mücadele bundan sonra sokaklardadır, meydanlardadır, emeklilerin yaşadığı her yerdedir. Emekliler ve emekçiler için grubumuz mücadeleyi meydanlarda, sokaklarda sürdürmeye devam edecektir. Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Hem de Anayasa bilmiyorum ama insanca yaşam hakkından tutun da eşitlik ilkesine, adalete, hukuk devletine, sağlık hakkına, Anayasa'nın neredeyse tüm maddelerine aykırılık teşkil eden vicdansız bir kanundur. Bu vicdansızlığı mutlaka Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz" dedi.

 

