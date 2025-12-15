TBMM'de İYİ Partili isim bebek katili Öcalan'a ''şerefsiz'' dedi, Meclis bir karıştı

  1. Anasayfa
İYİ Partili milletvekilleri Ayyüce Türkeş Taş ile Ömer Karakaş'ın TBMM'de yaptığı konuşma sırasında kürsüde elinde 50 bin canın kanı olan bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı teröristbaşı Abdullah Öcalan için sarfettiği sözler TBMM'de tartışma yarattı.

TBMM'de İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülürken Meclis salonu bir anda karıştı.

İYİ Partili milletvekili İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, DEM Partili sıralarıyla polemik yaşarken, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "Katil, katil, katil. Bir katil olarak geberecek" ifadelerini kullanırken, DEM Parti sıralarından da tepkiler yükseldi.

Bu gerginlik sürerken bu sefer de İYİ Parti adına kürsüye çıkan Ömer Karakaş, konuşmasında teröristbaşı Öcalan için "Bebek katili bir şerefsizden barış güvercini yaratmaya çalışıyorsunuz. İmralı'daki o bebek katili, teröristbaşı şerefsizdir. Hiç kimse Türkiye'nin merkezine o bebek katili şerefsizi koyamaz. Hiç kimse umut hakkından bahsedemez" ifadelerini kullandı.

Karakaş'ın konuşmasının ardından ise söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli konuşmanın siyaset sınırlarının dışında kaldığını belirterek, "Bütün konuşması boyunca sözleri siyasetten ne kadar uzaksa, hakarete o kadar yakındı. Bu kadar hakaret kabul edilemez. Misliyle iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

