TBMM'de kız çocuğuna cinsel istirmar rezaletinde tutuklu sayısı 4'e çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'deki cinsel istismar iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e çıktı.

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Öğrenci, Meclis lokantasında görevli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında D.K.'nin Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alındı. Şüpheli H.İ.G. ise 10 Aralık'ta gözaltına alındı ve önceki gün sevk edildiği Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından gönderilen idari soruşturma evraklarının incelenmesi ile soruşturma derinleştirilirken, mağdur D.K.'nin ifadesinde yer alan ve idari soruşturma evraklarında benzer olayların mağduru oldukları anlaşılan diğer 3 mağdurun da Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanları alındı.

Mağdurlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen diğer 4 şüpheli de dün gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; polisteki işlemlerinin ardından Ankara 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden R.Ç. hakkında adli kontrol, D.U., R.S. ve İ.B. hakkında ise 'cinsel taciz' suçundan tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

 

