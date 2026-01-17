TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç

  1. Anasayfa
Güncelleme:

TBMM lokantasında staj gören kız öğrencilere yönelik zincirleme taciz iddiasına ilişkin davanın duruşmasına sanıkların yaptığı savunmalar damgasını vurdu. Sanıklardan biri taciz iddialarını reddederek "eylem sarkıntılık düzeyindeydi" dedi..

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli H.İ.G. isimli şahıs tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat etmişti.

TBMM’de stajyerlere taciz davasının ilk duruşması dün görüldü. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 9 Şubat tarihine ertelerken duruşmaya sanıkların savunmaları damgasını vurdu.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre sanıklardan İ.B., "Çok pişmanım" dedi. Stajyer öğrenciye gönderdiği mesajları kabul eden İ.B., "Mesajı stajı bittikten sonra attım, kesinlikle fiziksel temasta bulunmadım. Sadece onun telefonu vardı bende o yüzden canım sıkıldım, mesaj attım. Başka stajyerin numarası yok. S'ye takıntılı olduğum gibi bir durum söz konusu değil. Kendimi kötü hissediyordum. Çok özür dilerim. Pişmanım. Kendisinden özür diliyorum." dedi.

Sanık R.Ç. ise bir stajyerin stajı bittikten sonra kendisini aradığını ve "Babamla tartıştık" diyerek para istediğini öne sürdü. R.Ç., stajyere para gönderdiğinden eşinin de bilgisi olduğunu savundu.

Sanıklardan D.U. da "İş yapmadığı için uyarmak amacıyla" stajyere dokunduğunu iddia etti ve "Telefonla uğraşıyordu, verdiğim işleri yapmıyordu. Ortada gezerken gördüm ve yanıma çağırdım. Kolundan tutarak kendime doğru çektim. Sadece kolundan tuttum. İş yapmadığı için uyarmak istedim kesinlikle cinsel saik yoktu." dedi.

Sanık Avukatı Halil Kaplan, savunmasında şunları kayda geçirdi:

"Cinsel taciz olmasının uygun koşulları yoktur sabahın saatinde. Trafikten gelmiş sanık, cinsel haz almaya dönük bir durumla yaklaşmamıstır. 'Babamı istiyorum' diyor çocuğu. Eşi arkasında. Magdur durumdalar. Buyuk acılar çekmişlerdir. Cezaevinde kaldıgı süre yetmiştir. Tahliyesini istiyoruz."

Hakkında kamu davası açılan sanık R.S. de iddiaları yalanlayarak "A. ile hiçbir samimiyetim yok. Öğrenciler toplanmışlar aralarında ved için ben de gittim. 'Allah'a ısmarladık' dedim ve ayrıldım. Mağdurlar hepsi aynı sınıftan stajyerler. Bir hedef peşindeydiler ben de anlamadım. İftira atıyorlar. Ben stajyerlere evladım gözüyle baktım. Benim de iki kızım var. İddianamede okumuş olduğunuz hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Bu eylemlerin hiçbirisini ben gerçekleştirmedim." dedi.

Duruşma hakimi sanık H.G.'e, stajyer öğrenciye attığı mesajları sordu.

H.G., "Fıstığım sen çok mu istiyorsun benimle buluşmayı? Bugün çok güzeldin. Sen benim küçük sevgilimsin' şeklinde mesaj attınız mı?" sorusuna "Mesajları attım ama amacım taciz etmek değildi. Attığım mesajlara kendisi de karşılık verdi. Ben bu cümleleri etrafımdaki insanlarla konuşurken de kullanıyorum. Kendisine arkadaş manasında, 'Hayatında benden başka kimse olmayacak' dedim. Herhangi bir fiziksel temasım olmadı. Kendisiyle dışarıda buluştum. Arabada herhangi bir fiziksel temasım olmadı. Araçta kendisine, 'Evli olmasam, çocuğum olmasa benimle olur muydun?' diye sormadım. Arabada başka kimse yoktu. Ben işimden olmuş durumdayım. Devlet memuruyum, üç yaşında oğlum var. Büyük bir pişmanlık duyuyorum, burada olmaktan utanç duyuyorum." dedi.

Birgün

