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TBMM'de muhalefetin Can Atalay talebi reddedildi

TBMM'de muhalefetin Can Atalay talebi reddedildi
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TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin "Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili kararı üzerine genel görüşme yapılması" önergesi oy çokluğuyla reddedildi.

Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.

 

Siyasi parti gruplarının ve önergenin ilk imza sahiplerinin konuşmalarının ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan elektronik oylama sonucunda, önerge kabul edilmedi.

Olağanüstü toplantı gündeminin tamamlanması sonrasında CHP'nin, TBMM'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergesi oylamaya sunuldu. Bu önerge de kabul edilmedi.

Önergelerin kabul edilmemesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. 

Etiketler Can Atalay karar TBMM
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