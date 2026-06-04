TBMM'de mutlak butlan gerginliği! AK Partililer ile CHP'liler tartıştı!

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin 'mutlak butlan' önergesi görüşülürken tansiyon yükseldi. AK Parti Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in "Kurultay ihtilafını Meclis'e taşıyorsunuz" sözleri üzerine CHP'li vekiller sıralara vurarak protesto etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun verdiği "Mutlak butlan kararının araştırılması"na yönelik önergenin görüşmeleri sırasında yüksek tansiyonlu anlara sahne oldu.

AK Parti adına söz alan Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in kürsüdeki konuşması, CHP milletvekillerinin yoğun protestosuyla kesildi.

"Kurultay İhtilafını Siyasal Mağduriyete Dönüştürüyorsunuz"

Görüşmeler sırasında kürsüye çıkan AK Partili Cüneyt Yüksel, CHP'nin kendi iç meselelerini Meclis gündemine taşıdığını savunarak sert eleştirilerde bulundu. Yüksel, Genel Kurul'a hitaben yaptığı konuşmada, "CHP'nin kendi iç çekişmesini, kendi kurultay sürecinden doğan hukuki ihtilafı Meclisimize taşıyarak siyasal bir mağduriyet anlatısına dönüştürmeye çalışması son derece sorunludur" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi ve CHP'li vekiller, elleriyle sıralara vurarak Yüksel'i protesto etmeye başladı.

"Yargıya Başvuranlar Kendi Mensuplarınız, Biz Yokuz"

Sıralardan yükselen protesto sesleri eşliğinde konuşmasına devam eden Yüksel, kurultay tartışmalarının doğrudan CHP'nin kendi iç dinamiği olduğunu vurguladı. Yüksel, CHP sıralarına dönerek iddiaların kaynağını sordu: "Şimdi soruyorum size; kurultaya ilişkin iddiaları ortaya atanlar kimlerdir? Kurultay sürecinde usulsüzlük olduğunu ileri sürenler kimlerdir? Yargıya başvuranlar kimlerdir? Birbirleri hakkında son derece ağır ithamlarda bulunanlar kimlerdir? Bunların tamamı Cumhuriyet Halk Partisinin kendi mensuplarıdır, sizlersiniz."

AK Parti'nin siyasetin yargı eliyle şekillendirilmesine karşı net bir duruş sergilediğinin altını çizen Yüksel, "Biz bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz" diyerek tartışmalara noktayı koydu. Yüksel ayrıca, AK Parti olarak FETÖ benzeri terör örgütlerinin milli iradeyi hedef alan her türlü vesayet girişimine ve darbeye karşı geçmişten bugüne kararlılıkla mücadele ettiklerini de sözlerine ekledi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda muhalefet partilerinin grup önerileri reddedilirken, AK Parti'nin çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edilerek yasalaşma sürecine geçildi.

DHA / İHA