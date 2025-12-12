  1. Anasayfa
TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni gözaltılar

Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, TBMM’de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer kız çocuklarının tacize uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Meclis'te görevli 4 aşçının gözaltına alındığı bildirildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden D.K.'nın TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüpheli, ''çocuğa karşı cinsel taciz'' suçundan tutuklanmıştı. 

4 AŞÇI GÖZALTINA ALINDI

Taciz soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Kurumumuzda 2024-2025 eğitim döneminde görev alan bir stajyerin ailesinin şikayeti üzerine 20 Kasım 2025 tarihinde Genel Sekreterliğimizce başlatılan ve 10 Aralık 2025 tarihinde basın açıklaması ile detayları kamuoyuyla da paylaşılan idari soruşturma tamamlanmıştır. Yapılan soruşturmada, şikayete konu olay derinleştirilmiş ve 2 stajyerin daha benzer şikayetleri olduğu görülmüştür. Sosyal ağlar üzerinden mesajları yoluyla stajyerlerle yakınlık kurma girişimlerinde bulunduğu tespit edilen personel haklarında;
Haklarındaki iddiaların sübut bulduğu; 4/A statüsünde aşçı olarak çalışan 1 personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca 'Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' fiili kapsamında 'Devlet Memuriyetinden Çıkarma', 4/D sürekli işçi statüsünde 2 aşçı personel hakkında Toplu İş Sözleşmesine göre 'cinsel tacizde bulunmak' fiili kapsamında iş akdinin sonlandırılması, cezalarının verilmesi teklifi getirilmiştir. Yine haklarındaki iddialar bu aşamada doğrudan sübuta ermemekle beraber disiplin hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilen; 4/D sürekli işçi statüsündeki 1 aşçı personel hakkında 'Kurum içinde kamu görevlisinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' fiili kapsamında Toplu İş Sözleşmesine göre disiplin cezası verilmesi, 4/A statüsünde aşçıbaşı olarak çalışan bir personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca 'Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' fiili kapsamında disiplin cezası verilmesi, teklifleri getirilmiştir.

Ayrıca konuyla ilgili olarak düzenlenen disiplin raporunun bir örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılmıştır. Titiz ve kapsamlı şekilde yürütülen soruşturma süreci ile ilgili olarak şeffaflık ilkesi gereğince siyasi parti gruplarımız bilgilendirilmiş ve her türlü bilgi/belge paylaşımına açık olunduğu ifade edilmiştir. Konunun kamuoyuna yansımasından önce soruşturmayı derhal başlatan, iddiaları ciddiyetle takip eden ve disiplin hukukuna aykırı fiillerin tespiti üzerine gerekli disiplin cezalarını tatbik eden TBMM idari teşkilatı olarak bundan sonrada bu ve benzeri suç iddialarına karşı adli makamlarımızla koordineli şekilde aynı kararlı tavrı sergilemeye devam edeceğinin bilinmesini isteriz."

