TBMM'deki stajyer kız öğrenciye cinsel istismarda şüpheli tutuklandı!

TBMM’de stajyerlik yaptığı dönemde Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden mağdure D.K.’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. isimli şahıs tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat etti. Mağdure D.K.’nın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdurun ifadesi Çocuk İzlem Merkezi’nde alındı. Şüpheli ise 10 Aralık’ta yakalanıp gözaltına alındı ve bugün sevk edildiği Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuklandı. Soruşturmanın ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. (DHA) DHA / İHA