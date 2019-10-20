  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Ekim 2019 15:09

TBMM'den Hamidiye Su açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hamidiye Su alımını bıraktıkları yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Hamidiye Su'yu İstanbul’daki tesislerde kullandıklarının açıklandığı Meclis açıklamasında "Sözleşme gereği Hamidiye Su alımı devam etmektedir" denildi.

TBMM'den Hamidiye Su açıklaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hamidiye Su kullanan kamu kurumları arasında yer alan Meclis Başkanlığı, ‘su almaktan vazgeçtiler' iddiasını yalanladı.

"DEVAM ETMEKTEDİR"

TBMM'nin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

“Bir internet sitesindeki haberde yer alan TBMM’nin Hamidiye Su ile anlaşmasını sonlandırdığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. TBMM’ye (Ankara) Hamidiye Su eskiden beri zaten alınmamaktadır. İstanbul’daki sosyal tesislerimizde ise var olan sözleşme gereği Hamidiye Su alımı devam etmektedir"

İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar...İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar...

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
açıklama , tbmm , hamidiye su
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM