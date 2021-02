TC kimlik numarasını ezberleme şekline göre zeka türü ortaya çıkıyor

Herkesin farklı bir düzene göre ezberlediği T.C. kimlik numarası son günlerde sosyal medyada kişinin zeka türünü ortaya çıkardığı iddiasıyla oldukça konuşuluyor. Buna göre 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarasının ezberlenme şekli kişinin hangi tür zekaya sahip olduğunu gösteriyor. Star TV’de yer alan habere göre ezberlenme şekilleri kişiden kişiye değişiyor. Bazı insanlar numaraları üçer üçer, bazıları ise ikişer ikişer ezberliyor. Kişinin numarayı ezberleme şekli ve düzeni de zeka türünü belirliyor.

T.C. KİMLİK NO EZBERLENMESİNE GÖRE ZEKA TÜRLERİ

2+2+2+2+2+1: DİLBİLİMSEL VE MATEMATİKSEL ZEKA

Bu beceri insanda bulunan en üstün, en yaygın zekâ türüdür. Sözcükleri ve dili kullanma yeteneğidir. Yazma, sözcüklerin anlamlarını öğrenme, etkili konuşma, sözlük kullanma, bir tartışmayı yönetme, sunu yapma gibi etkinlikler bu zekanın kapsamı içindedir.

2+3+3+3: SOSYAL VE GÖRSEL ZEKA

Yüksek hayal gücüne sahiptirler. Boşluk ortamlarında bile yol-yön bulabilme becerisine sahiptirler. Resim, heykel gibi alanlarda kendini gösterme eğilimindedirler. Çok güzel resimler yapabilirler. Uzayda bulunan nesnelerin aralarındaki etkileşim ve ilişkiyi anlamlandırabilme becerilerine sahiptirler. Resim yaparak, daha etkili öğrenirler. Neredeyse bütün sanatsal faaliyetlerden keyif alırlar. Motif, desen, şekil çizme konularında oldukça iyidirler. Harita kullanarak çok iyi yön bulabilirler. Yol bulma ya da puzzle gibi oyunlardan zevk alırlar. Bir kez gördükleri insanların yüzlerini kolayca hatırlayabilirler. Ziyaret ettikleri yerleri sadece 1 kez gitmiş olsalar bile- çok kolay anımsayabilirler.



2+3+2+2+2: NATÜRALİST VE KİŞİSEL-İÇSEL ZEKA

Dünyadaki varlıkları çok iyi ayırt edebilir. Doğal bir zekaya sahiptir. Genelde mantıkları duygularına göre daha baskındır. Hem hayatı hem de kendilerini sorgulayan bir kafaları vardır. Net bir kişiliğe sahip oldukları için belirsizlik onları kötü olarak etkiler. O yüzden her şeyin mantıklı açıklamasını yani bilimsel açıklamasını araştırır. Aynı zamanda yetenekli ve pratik insanlardır. İnsan ilişkilerinde de bir o kadar iyilerdir. Genelde en yeni fikirler bu zeka türüne sahip insanlardan çıkar. Yeniliğe her zaman açıktırlar. Aynı zamanda da çok meraklılardır. Her şeyi bilmek isterler.

2+2+2+2+3: ANALİTİK ZEKA

Bu zeka tipine sahip birey klasik IQ testlerinde oldukça başarılı olur. Matematik işlemlerini kolaylıkla yapar ya da yeni kuramları çabuk kavrarlar. Mantıksal örüntüleri ne kadar karmaşık olursa olsun çözmenin yolunu bulur. Bilgisayar programlama – algoritma ve elektronikteki mantıksal kapılar gibi sistemleri rahatlıkla kavrar ve özgün buluşlar yapabilir. Kesin doğru veya yanlış bilgiler daha tatmin edici bulunur. Satranç, dama gibi oyunlarda başarılıdır. Soyut düşünme becerisi oldukça gelişmiştir. Karar verme kabiliyeti oldukça gelişmiştir. Grafik ve istatistik okuma becerisi gelişmiştir.



3+3+3+2: MÜZİKAL VE DİLBİLİMSEL ZEKA

Müzikal zekası güçlü olan insanlar kalıpları, ritimleri ve sesleri düşünmede iyidirler. Müzik için güçlü bir uyumları vardır ve genellikle müzikal kompozisyon ve performansta başarılıdırlar. Bu zekaya sahip olan insanlar aynı zamanda kendilerini ifade etmede oldukça iyidirler.

3+2+2+2+2: SOSYAL VE MÜZİKAL ZEKA

Yalnızlık onlara göre değildir. Dışa dönük olmaları ile bilinirler. Herhangi bir toplulukta en popüler olan, yokluğu hissedilenler onlardır. Genelde, günün her saati enerjiktirler. Yüksek ve pozitif enerjileri, etraflarındaki insanlara da yansır. Liderlik özellikleri vardır, bulundukları ortamı, kolayca etkileri altına alırlar. İletişim kurdukları kişi ya da kişileri iyi anlar ve onları motive edecek unsurları kısa sürede belirleyebilirler. Karşılarındaki hemen herkesi, ikna edebilme becerileri gelişmiştir.

3+3+2+3: MATEMATİKSEL VE SOSYAL ZEKA

Matematiksel zekâsı ön planda olan kişiler analitik düşünebilme konusunda iyidirler. Parçaları bir araya getirip sonuç çıkarma, tümdengelim veya tümevarım konusunda başarılıdırlar. Muhakeme yeteneği, matematiksel zekânın bir parçasıdır. Matematiksel zekâ kişinin neden-sonuç ilişkisi kurabilmesini ve sağlam sorgularla, sağlıklı sonuçlar elde etmesini sağlar. Okullarda matematiksel zekâya hitap eden dersler, tıpkı sözel zekâ dersleri gibi ağırlıklıdır. Sayısal alanda, sayısal mesleklerde kendilerini kanıtlamış kişilerin matematiksel zekâsı ön plandadır.



4+4+3: SORGULAYICI VE SPORTİF ZEKA

Bu zeka türüne sahip olan insanlar, her şeyin bir nedeni olduğuna inanır. Bir konu hakkında her şeyi merak edip anında araştırmaya koyulurlar. Neden-sonuç ilişkisiyle olayları çözmeye çalışırlar. Kendi bedenlerine önem veren ve ruhlarını besleyen kişilerdir. Durağanlığı hiç sevmezler. Hareket halinde olmayı severler.

4+3+2+2: KİŞİSEL-İÇSEL VE SOSYAL ZEKA

İçsel zekâ, kişinin kendini iyi tanıma ve bunu faydaya dönüştürme becerisiyle ilgilidir. Bu zekâ türünü önemli kılan, beceri-hedef uyumudur. Yani, içsel zekâsı gelişmiş kişiler, neler yapabilecekleri konusunda neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Dolayısıyla, başladıkları işte başarılı sonuçlar elde etme olasılıkları yüksektir. Kendi davranışlarını, sosyal etkileyiciler ile birleştirip yorumlama konusunda yetenekli kişiler içsel zekâsı gelişmiş kişilerdir.

