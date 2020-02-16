  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Şubat 2020 10:51

TCDD'de 600 bin liralık hurda yolsuzluğu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD'de hurda yolsuzluğunun ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 6 personelin işine son verildi.

TCDD'de 600 bin liralık hurda yolsuzluğu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yolsuzlukla ilgili 8 ayrı soruşturma açıldı ve ilk etapta 6 personelin işine son verilip memuriyetten çıkarıldı. Yolsuzluğa karışanların ömrünü doldurmuş ve hurdaya ayrılmış trenlerin parçalarını sattıkları belirlenirken yolsuzluğun boyutu açıklanmadı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise devlete ait hurdaların usulsüz bir şekilde satıldığına ilişkin iddialar için Meclis araştırması önergesi verdi. Tanal, Düzce Belediyesi depolarında bulunan ve piyasa değeri 600 bin TL olan 400 ton hurda metal malzemenin kaybolduğunu öne sürdü. Tanal, “Hurda deyip geçmemek lazım. Devlete ait hurdaların akıbetinin ve ‘hurda yolsuzluğu' iddialarının araştırılması için Meclis üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.

Sözcü

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tcdd , ulaştırma ve altyapı bakanlığı , hursa yolszuluğu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM