TCDD'de 600 bin liralık hurda yolsuzluğu

Yolsuzlukla ilgili 8 ayrı soruşturma açıldı ve ilk etapta 6 personelin işine son verilip memuriyetten çıkarıldı. Yolsuzluğa karışanların ömrünü doldurmuş ve hurdaya ayrılmış trenlerin parçalarını sattıkları belirlenirken yolsuzluğun boyutu açıklanmadı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise devlete ait hurdaların usulsüz bir şekilde satıldığına ilişkin iddialar için Meclis araştırması önergesi verdi. Tanal, Düzce Belediyesi depolarında bulunan ve piyasa değeri 600 bin TL olan 400 ton hurda metal malzemenin kaybolduğunu öne sürdü. Tanal, “Hurda deyip geçmemek lazım. Devlete ait hurdaların akıbetinin ve ‘hurda yolsuzluğu' iddialarının araştırılması için Meclis üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.