TCDD'de skandal: ''Erkek yanı diye kadına bilet satmadılar''

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu'nda (TCDD) yaşanan bir olay tartışma yarattı.

Gazeteci Tülay Şubatlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide, hızlı trende kalan son bir bileti almak istediğini, ancak erkek yanı olduğu için alamadığını ifade etti.

Şubatlı, kişisel Twitter hesabından, "İnanılır gibi değil" diyerek paylaştığı gönderisine; TCDD'yi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nı da etiketledi.

İşte Tülay Şubatlı'nın o paylaşımı: