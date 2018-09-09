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  3. 09 Eylül 2018 14:14

TCDD'de skandal: ''Erkek yanı diye kadına bilet satmadılar''

Gazeteci Tülay Şubatlı, TCDD'nin internet sitesinden hızlı tren için bilet almak istedi ancak son biletin yeri "erkek yanı" olduğu için alamadığını iddia etti.

TCDD'de skandal: ''Erkek yanı diye kadına bilet satmadılar''
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu'nda (TCDD) yaşanan bir olay tartışma yarattı.

Gazeteci Tülay Şubatlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide, hızlı trende kalan son bir bileti almak istediğini, ancak erkek yanı olduğu için alamadığını ifade etti.

Şubatlı, kişisel Twitter hesabından, "İnanılır gibi değil" diyerek paylaştığı gönderisine; TCDD'yi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nı da etiketledi.

İşte Tülay Şubatlı'nın o paylaşımı:

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