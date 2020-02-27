TCDD'de yandaş sendikaya damat kıyağı

TİS anlaşması sırasında iktidarın düşük zam teklifini kabul etmesini Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” diyerek açıklayan Ergün Atalay’ın Genel Başkanı olduğu Türk İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası’nın Genel Sekreteri Hüseyin Kaya’nın damadı Onur Olgun, TCDD’ye Servis Müdür Yardımcısı Y. olarak atandı.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü (Haydarpaşa) İnsan Kaynakları Servis Müdürlüğü’nden ‘dağıtım yerleri’ne gönderilen yazıda, Onur Olgun’un işe başlama tarihi 30 Aralık 2019 olarak gösterildi. Servis Müdürü Vekili’nin imzasını taşıyan söz konusu yazıda, “Adı geçen personel 16.12.2019 tarih ve 98795 sayılı emir ile 1/1x Servis Müdür Yardımcısı görevini yürütmek üzere görevlendirilmiş olup, bahse konu görevine 30.12.2019 tarihi itibariyle başlamıştır” denildi.

AÇIKTAN ATAMA İLE

Ancak İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Atama Şubesi’ne 2018 yılında KPSS’ye girmeden ‘açıktan atama’ ile memur ile atanan Olgun’ın daha önce nerede görev yaptığı bilinmiyor. Edinilen bilgilere göre Olgun, memuriyette henüz 2 yılını dahi tamamlamadan müdür yardımcısı yapıldı. Olgun’un büro şefi olarak görevlendirilme şartlarını karşılamadığı bildirilirken, Demiryol-İş Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Kaya’nın damadı olması dikkat çekti.

İLK DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) mezbahada görevli olarak işe başlayan Abdullah Özcanlı, 2019’un Ağustos ayında TCDD’ye memur olarak atanmıştı. Özcanlı, 6 gün sonra şube başkanı, 40 gün sonra da daire başkanı olmuştu. Ulaştırma Bakanlığı ise atamanın “kamu hizmet süresi” gerekçesiyle mevzuata uygun olduğunu savunmuştu.