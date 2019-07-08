TCDD'den Çorlu'daki tren kazasının yıldönümünde skandal paylaşım

Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Çorlu tren katliamının yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık sosyal medya hesabı Twitter'dan "Sevgi Taşıyoruz" etiketiyle bir video yayımladı. Paylaşıma Twitter'dan tepkiler yükselirken, katliamda oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel de "Bu duyarsız reklamı şiddetle kınıyorum" dedi. Tepkilerin artmasının ardından TCDD söz konusu paylaşımı Twitter hesabından kaldırdı.

Çorlu tren katliamının 1. yıl dönümünde TCDD'nin Twitter hesabından, katliama dair herhangi bir taziye mesajı verilmeden, #SevgiTaşıyoruz etiketiyle video yayımlandı. Yapılan paylaşımda, "Ülkenin bir ucundan diğerine hayaller taşıdık. En önemlisi de #SevgiTaşıyoruz Tüm yolcularımıza güzel bir hafta dileriz" ifadelerine yer verildi. Twitter kullanıcıları TCDD'ye tepki gösterince tweet kaldırıldı.

"ACILARA SAYGI DUYULMASI GEREKTİĞİNİ DE BİZ ÖĞRETİYORUZ"

Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz Sel, Twitter hesabından TCDD'nin videosuna tepki gösterdi. Sel yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TCDD Taşımacılığı aradım. Bu paylaşımı yapan hadsiz,karaktersiz acıdan anlamayan duyarsız şahsın toplantıda olduğunu öğrendim. Beni araması için not bıraktım. Acılara saygı duyulması gerektiğini de biz öğretiyoruz! Oğlumun mezarına gidiyorum oğlumun! 1 yıl oldu! Katiller!

TCDD Taşımacılık A.Ş’nin Twitter hesabında paylaşmış olduğu bu duyarsız reklamı şiddetle kınıyorum. Resmî whatsapp hattından da kınamamı yaptım. Lütfen acıya saygı duymayı öğretene kadar sizlerde görüşlerinizi Çorlu Katliamında ölenler için bildirin."

Sosyal medyadan TCDD'ye gösterilen diğer tepkiler ise şu şekilde: