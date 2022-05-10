TCDD'den o haberlerle ilgili açıklama
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) basında çıkan "Gar 6 yıldır dolar öğütüyor" haberleri ile ilgili açıklama yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek hızlı tren garı hakkında gerçeği yansıtmayan "Gar 6 yıldır dolar öğütüyor" haberlerine karşı twitter hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.
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