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TCDD'den o haberlerle ilgili açıklama

TCDD'den o haberlerle ilgili açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) basında çıkan "Gar 6 yıldır dolar öğütüyor" haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek hızlı tren garı hakkında gerçeği yansıtmayan "Gar 6 yıldır dolar öğütüyor" haberlerine karşı twitter hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Etiketler TCDD gar dolar
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