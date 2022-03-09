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TCMB'de kritik toplantı

TCMB'de kritik toplantı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olağan genel kurul toplantısının 29 Mart'ta yapılacağı açıklandı. Buna göre toplantı 29 Mart Salı saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart Salı saat 14.00’te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacak.

Bankadan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantıya basın mensuplarının alınmayacağı belirtildi.

Basın mensupları ile toplantıya katılım sağlayamayacak olan pay sahiplerinin bankanın internet sitesinden toplantıyı canlı olarak takip edebileceği duyuruldu.

 

Etiketler tcmb merkez bankası olağan genel kurul genel kurul
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