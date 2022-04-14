TCMB'nin faiz karar gününde altın, Dolar ve Euro'da son durum

Türkiye bugün TCMB'nin 2022 yılının 4'üncü faiz kararını bekliyor. Genel beklenti faizin sabit bırakılması. Piyasalar bu kritik güne yükselişle başladı... İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Eylül 2021'den bu yana faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında faizi sabit tutması bekleniyor.

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci ve üçüncü faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu.

Piyasalarda bir yandan Merkez Bankası'ndan gelecek habere odaklanmışken diğer yandan da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü işgal harekatının gölgesinde seyrini sürdürüyor.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,60 TL'den, Euro 15,98 TL'den, Sterlin ise 19,24 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.973 dolar olan altında, gram altın 925/926 TL, çeyrek altın 1.488/1.489 TL, Cumhuriyet altını ise 6.126/6.127 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,10 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 41 bin 310, Ethereum 3 bin 113 dolardan işlem görüyor.

Merkez'in faiz kararı ne olacak ?

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci ve üçüncü faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu. Merkez Bankası 2022 yılının 4. faiz kararını ise bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise piyasa katılımcılarıyla yapılan görüşmelerle yapılan anketini açıkladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 olurken, yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşti.

İşsizlik rakamları

Öte yandan bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik şubatta yüzde 10,7 olurken, işsiz sayısı da 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi olarak gerçekleşti.

Cari açık rakamları açıklandı



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cari açık rakamları açıkladı. Buna göre cari açık şubat ayında piyasa beklentilerine yakın 5,15 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar olarak gerçekleşti